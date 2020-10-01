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У нас Ви знайдете потрібну електроніку для всієї вашої сім'ї за доступними цінами.
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Дозвіл екрану
Процесор
Спалах
Інтерфейси
Супутникова навігація
Інші функції і особливості
Графік роботи
  • Понеділок
    09:0019:00
  • Вівторок
    09:0019:00
  • Середа
    09:0019:00
  • Четвер
    09:0019:00
  • Пʼятниця
    09:0019:00
  • Субота
    09:0019:00
  • Неділя
    09:0019:00
Контакти
+380 (67) 008-97-50
+380 (50) 700-97-50
+380 (44) 334-35-89
Techno-Kym.in.ua
проспект Незалежності 129д, Чернівці, Україна
+380502787057+380502787057
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
+380 (67) 008-97-50
+380 (50) 700-97-50
+380 (44) 334-35-89

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