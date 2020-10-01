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У нас Ви знайдете потрібну електроніку для всієї вашої сім'ї за доступними цінами.
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Ємність акумулятора, мА/ч
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5G
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GPRS, GSM
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Nano-SIM
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Пластик
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Немає
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Так
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PLS
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TFT
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Дозвіл екрану
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128x160
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194 x 368
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2400x1080
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2408х1080
6
320×240
7
360 х 360
2
Ще 5
Процесор
AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер 16 потоків, 3.5 ГГц/RDNA 2, 2.23 ГГц
1
Exynos 1330
6
MediaTek Dimensity 700
1
MediaTek Helio G35
1
MediaTek MT6261D
5
Qualcomm Snapdragon 685
1
Qualcomm Snapdragon 695
6
Qualcomm Snapdragon 778G
3
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2+
2
RTL8762C
1
Spreadtrum 6531E
3
Unisoc T107
1
Ще 7
Спалах
Немає
3
Світлодіодна
23
Інтерфейси
Bluetooth
33
Micro-USB
1
NFC
20
USB Type-C
20
Wi-Fi
20
micro USB
17
Інфрачервоний порт (IRDA)
10
Ще 2
Супутникова навігація
Beidou
8
GPS
20
Galileo
9
QZSS
6
ГЛОНАСС
20
Інші функції і особливості
Акселлерометр
20
Барометр
1
Гіроскоп
20
Датчик наближення
20
Датчик освітленості
20
Компас
14
Пилозахисний корпус
11
Сканер відбитку пальця
20
Сканер особи
14
Ударостійкий корпус
2
Фонарик
25
Швидка зарядка
19
Ще 7
Графік роботи
Понеділок
09:00
19:00
Вівторок
09:00
19:00
Середа
09:00
19:00
Четвер
09:00
19:00
Пʼятниця
09:00
19:00
Субота
09:00
19:00
Неділя
09:00
19:00
Контакти
+380 (67) 008-97-50
+380 (50) 700-97-50
+380 (44) 334-35-89
Techno-Kym.in.ua
проспект Незалежності 129д, Чернівці, Україна
+380502787057
+380502787057
Наявність документів
Знак
Наявність документів
означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
+380 (67) 008-97-50
+380 (50) 700-97-50
+380 (44) 334-35-89
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/64GB Silver (SM-M146BZSUSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
7 995
грн
В наявності
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/64GB Dark Blue (SM-M146BDBUSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
7 995
грн
В наявності
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/128GB Silver (SM-M146BZSVSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
8 595
грн
В наявності
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/128GB Blue (SM-M146BZBVSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
8 595
грн
В наявності
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/128GB Dark Blue (SM-M146BDBUSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
8 595
грн
В наявності
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Смартфон Samsung Galaxy M14 5G 4/64GB Blue (SM-M146BZBUSEK) UA UCRF Гарантія 12 місяців
7 995
грн
В наявності
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Xiaomi 13 8/256GB Black UA UCRF Гарантія 12 місяців
36 264
грн
В наявності
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Xiaomi 13 8/256GB Flora Green UA UCRF Гарантія 12 місяців
36 264
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 6/128Gb Black UA UCRF Гарантія 12 місяців
9 724
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 6/128Gb Blue UA UCRF Гарантія 12 місяців
9 724
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 8/256Gb Blue UA UCRF Гарантія 12 місяців
11 152
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 8/256Gb Green UA UCRF Гарантія 12 місяців
11 152
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 6/128Gb Green UA UCRF Гарантія 12 місяців
9 724
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 5G 8/256Gb Black UA UCRF Гарантія 12 місяців
11 152
грн
В наявності
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Xiaomi Poco X5 Pro 5G 8/256Gb Blue UA UCRF Гарантія 12 місяців
13 462
грн
В наявності
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Doogee S61 Pro 8/128Gb NFC Transparent Гарантія 3 місяці
6 269
грн
В наявності
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Doogee V20 8/256Gb NFC Wine Red Гарантія 3 місяці
13 583
грн
В наявності
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Навушники Bluetooth Stereo Hoco W33 Art sount BT black Гарантія 6 місяців
744
грн
В наявності
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Навушники Bluetooth Stereo Hoco W33 Art sount BT gray Гарантія 6 місяців
744
грн
В наявності
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Фітнес-браслет Amazfit Band 7 black UA UCRF Гарантія 12 місяців
1 799
грн
В наявності
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Smart watch Kieslect L11 Pink UA UCRF Гарантія 12 місяців
1 499
грн
В наявності
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Smart watch Kieslect L11 Pro Rose Pink UA UCRF Гарантія 12 місяців
1 499
грн
В наявності
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Smart watch Xiaomi Imilab KW66 black Гарантія 12 місяців
1 585
грн
В наявності
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Smart watch Xiaomi Imilab W12 black Гарантія 12 місяців
1 792
грн
В наявності
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16
24
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